У фракції «Слуга народу» на COVID-19 хворіють 17 депутатів

У депутатській фракції політичної партії «Слуга народу» на COVID-19 наразі хворіють 17 депутатів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук в ефірі Апостроф TV.

«Вони (народні депутати, – ред.) хворіють масово. ... У нас зараз у фракції 17 хворих на COVID-19 депутатів. Щодня ця цифра змінюється: з'являються нові позитивні тести чи хтось одужує», – зазначила Кравчук.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 листопада в Україні зафіксували 489 808 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу – 10 611.

Кабінет Міністрів 11 листопада схвалив відмову від адаптивного карантину та перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли в попередньому карантинному періоді на помаранчевому рівні.

Також уряд ввів карантин вихідного дня, яким на суботу та неділю обмежується робота закладів громадського харчування, фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури, окрім роботи продовольчих магазинів, фінансових установ, установ поштового зв'язку, аптек, медустанов та ветеринарних аптек, АЗС та СТО.

Ввечері 11 листопада стало відомо про те, що Голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав позитивний результат тесту на коронавірус.