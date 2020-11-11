ОАСК повернув позивачу заяву про скасування результатів опитування Зеленського

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва повернув позивачу заяву щодо визнання протиправним та скасування результатів опитування, ініційованого Володимиром Зеленським, яке відбулося 25 жовтня 2020 року під час місцевих виборів”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, суд встановив, що позивачем було порушено правила об'єднання позовних вимог.

Зокрема, позовні вимоги пред'явлені позивачем до Президента України підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, тоді як позовні вимоги до політичної партії повинні розглядатися в іншому суді, а отже позивачем об'єднано у позовній заяві вимоги, які підсудні різним судам.

З огляду на це, суд повернув позовну заяву на підставі п. 6 ч. 4 ст. 169 Кодексу адміністративного судочинства України.

Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня житель Івано-Франківської області звернувся до ОАСК з позовом, яким просив визнати протиправним оголошення Президента України Володимира Зеленського про проведення всенародного опитування громадської думки 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях.

Серед інших вимог позову - зобов’язати Зеленського утриматись від вчинення дій щодо призначення та проведення всенародного опитування громадської думки на виборчих дільницях 25 жовтня 2020 року.