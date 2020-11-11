Кабмін визначив ще чотирьох переможців на посади членів комісії з азартних ігор

Кабінет Міністрів визначив чотирьох переможців на посади членів Комісії з регулювання азартних ігор.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Уряд визначив ще чотирьох переможців на посади членів Комісії з регулювання азартних ігор. Загалом було подано 312 пакетів документів. До співбесіди допущено 51 особу (проведено співбесіду з 49 особами, 2 кандидати не вийшли на зв'язок у запропонований час і телефоном повідомили про відсутність технічної можливості та про відмову через сімейні обставини брати участь у співбесіді). Деякі кандидати подавали документи одночасно на кілька вакансій», - зазначив Немчінов.

За його словами, за результатами співбесід на засіданні Кабінету Міністрів ухвалене рішення визнати переможцями Тетяну Кірієнко, яка має юридичну та економічну освіту, багаторічний досвід роботи в територіальних підрозділах Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової інспекції, Київської міської державної адміністрації; Христину Дутку-Гефко, яка має значний досвід роботи на державній службі у територіальних підрозділах Державної фіскальної служби; Юрія Кравченка, котрий має юридичну та ІТ-освіту, значний управлінський досвід на керівних посадах переважно в приватному секторі, він є членом Наглядової ради міжнародного клубу ІТ архітекторів та членом клубу Game Development.

Четвертий переможець - Олексій Ботезат має багаторічний управлінський досвід на керівних посадах у центральних та місцевих органах виконавчої влади.

«Усі кандидати-переможці ще мають пройти спеціальну перевірку перед призначенням. Окрім цього, на засіданні уряду призначено Водолажко Олену Леонідівну членом комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Вона – професійний адвокат, член Асоціації правників України, має значний досвід роботи у державних органах, а також досвід співпраці з державними регуляторними органами щодо розробки та впровадження регуляторних актів», - додав Немчінов.

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Як повідомляв Укрінформ, Немчінов 23 вересня поінформував, що уряд вирішив створити в Україні Комісію з азартних ігор та лотерей. У ній працюватимуть 230 осіб, розташовуватиметься вона у Києві, на бульварі Лесі Українки, 26.

Кабмін 21 жовтня призначив Івана Рудого головою цього органу, а також двох із шести членів комісії із регулювання азартних ігор та лотерей.

Комісія вже розпочала роботу.