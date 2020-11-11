Уряд схвалив чотири угоди з країнами Європи щодо підтримки України

Кабінет Міністрів на засіданні погодив проєкти документів щодо чотирьох угод з європейськими партнерами, які стосуються підтримки України в різних галузях.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

"Уряд схвалив чотири угоди з нашими європейськими партнерами, які стосуються підтримки України в різних галузях:

Угода з Польщею про утримання прикордонних дорожніх мостових об’єктів на українсько-польському кордоні. Угода про технічне та фінансове співробітництво між Україною та Естонією. Колеги з уряду Естонії готові долучитися до допомоги Україні у впровадженні реформ та реалізації проєктів технічної допомоги", - написав прем'єр.

За його словами, також йдеться про угоду з ФРН під назвою "Готові до співпраці з Німеччиною". Це дозволить українським менеджерам та бізнесменам поїхати на місяць до Німеччини для встановлення ділових контактів та навчання.

КМУ погодив й текст угоди з Данією, згідно з якою партнери допомагатимуть Україні із фінансуванням проєктів місцевої інфраструктури, енергоефективності та енергозбереження.