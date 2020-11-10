Клімкін вважає, що для вирішення «угорського питання» Закарпаттю треба близько 20 років

Про це колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив в інтерв'ю Укрінформу.

На питання скільки має пройти часу, аби на Закарпатті збільшився відсоток жителів, і насамперед серед представників меншин, котрі сприйматимуть український часопростір, Клімкін відповів: "Одне покоління вирішить проблему (угорського питання на Закарпатті - ред.)".

За його словами, протягом цих 20 років треба працювати на його вирішення.

"Не буває так, аби такі складні рішення робилися водночас! Так, українці мають таку схильність – вирішувати складні питання одним махом: сьогодні, ну або завтра вранці. Це маразм, так не буває. Але над цим потрібно працювати уже сьогодні, ось що важливо! Не чекати, що якщо не вирішили питання "на завтра на ранок", то воно якось само собою вирішиться", - заявив Клімкін.

Так само він вважає, що проблеми з українським Сходом чи Півднем також будуть вирішуватись одним або й півтора поколіннями.

Під угорським питанням мається на увазі комплекс проблем навколо мовного та освітнього законів України, що регулюють збільшення часу на вивчення в школах нацменшин української мови та українознавчих предметів - і для представників угорської нацменшини на Закарпатті в тому числі. Саме це стало причиною погіршення українсько-угорських відносин з 2017 року, і призводило до низки загострень між офіційним Києвом та Будапештом.