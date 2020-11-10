Клімкін: До останнього українсько-угорського протистояння призвела відверта провокація Сіярто

Клімкін назвав абсолютно свідомою провокацією допис міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, який призвів до чергової кризи в українсько-угорських відносинах.

Про це колишній міністр МЗС Павло Клімкін сказав у інтерв'ю Укрінформу.

“Стосовно агітації (Сіярто), яка спричинила останню кризу в (українсько-угорських) відносинах. Те, що угорці порушили все, що можна було порушити щодо наших законодавчих положень, – це 100%. Але я вважаю, що вони порушили абсолютно свідомо і зовсім не з метою агітації. Ми ж розуміємо, що у них через фінансові механізми є інші, набагато кращі, більш ефективні впливи на настрої виборців на Закарпатті, аніж дописи у Фейсбуці. Я вважаю, що так, це абсолютно свідома провокація Угорщини, на яку ми цілком прогнозовано відповіли і підіграли,” - зазначив Клімкін.

За його словами, “оскільки Орбан і його оточення завжди публічно топили за Трампа, а коли розуміли, що можливість адміністрації Байдена – значна, вони створювали собі для Штатів і для Брюсселя, з яким є постійно тертя, м'яко кажучи, певний простір для маневрів.”

На питання, чи можна було не підігравати Сіярто в провокації, Клімкін відповів, що можна було не давати угорцям ці козирі.

“Ну, ми ж не ідіоти! Що, ми вважаємо, що всі угорські закарпатці в день голосування сидять у Фейсбуці й дивляться, що напише Сіярто перед тим, як піти на дільницю? Та я думаю, що з них 95% взагалі не бачили ніколи Фейсбука Сіярто! Вони орієнтуються на місцевих лідерів, звісно. І тому допис Сіярто – це свідома провокація, яка не має прив’язки до реальності, ми це прекрасно розуміємо. Угорці створили цю провокацію, ми відповіли. Як на мене, відповісти потрібно було по-іншому. Подивитися більш детально на їхні схеми, де вони працюють і як. Це було б ефективніше, менш публічно, і ми б не давали їм козирі. Козирі невеликі, але ми їм їх дали. Отак це і виглядає”, - сказав Клімкін.

Як повідомлялося, 25 жовтня, у день виборів до місцевих органів самоврядування в Україні, міністр МЗС Петер Сіярто закликав у своєму Фейсбуці голосувати за представників закарпатської меншини - за партію угорців КМКС та мера Берегова Золтана Баб'яка.

Пізніше, 26 жовтня, Україна заборонила в’їзд двом високопоставленим чиновникам з Угорщини через їхню агітацію на Закарпатті під час виборчого процесу на нещодавніх місцевих виборах. За день до того українське МЗС заявило про втручання Угорщини у виборчий процес у цій прикордонній з нею області України та вияв неповаги до українського законодавства.