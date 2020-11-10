До Ради зараз пройшли б чотири партії

Політичні партії «Слуга народу», «Європейська Солідарність», «Опозиційна платформа – За життя» та «Батьківщина» здолали би п'ятивідсотковий прохідний бар'єр, якби парламентські вибори відбулися наступної неділі.

Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова, повідомляє Укрінформ.

Згідно з результатами опитування, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, за політичну партію «Слуга народу» готові віддати свій голос 19% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

Водночас за партію «Європейська Солідарність» готові віддати свій голос відповідно 13% і 21%, за «Опозиційну платформу – За життя» – 12% і 16,5%, за ВО «Батьківщина» – 6% і 8%.

При цьому за партію «Сила і честь» проголосували би 3% і 5% виборців відповідно, за ВО «Свобода» – 2,5% і 4%, за «Голос» – 2% і 3%, за «Партію Шарія» – відповідно 2% і 2%, за «За майбутнє» – 2% і 2%.

Решту партій готові підтримати менше 2% респондентів.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування проводилося в рамках проекту «Партійна система України після 2019 року: ключові особливості та перспективи подальшого розвитку», що здійснюється Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.