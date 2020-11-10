«Слуги народу» планують провести з'їзд у січні

Партія "Слуга народу" планує провести з'їзд у січні 2021 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це поінформував голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу.

"У нас запланований вже приблизно в січні з'їзд. Тому що попереду в нас - довибори по трьох округах до Верховної Ради. Потенційно три. Два - майже точно", - сказав Корнієнко.

Він уточнив, що довибори в Раду повинні пройти по округах чинних депутатів Зіновія Андрійовича і Руслана Требушкіна, які були обрані в місцеву владу.

Корнієнко також не виключає довиборів на окрузі чинного депутата від депутатської групи "За майбутнє" Ігоря Колихаєва, який може стати мером Херсона.

Парламентарій додав, що згідно зі змінами до Виборчого кодексу, довибори у ВР повинні відбутися в останню неділю березня.

Окрім того, на з'їзді в січні планується оцінити результати роботи керівництва партії "Слуга народу" після місцевих виборів і року роботи парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, голова депутатської фракції у ВРУ партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наразі немає жодних підстав для перезавантаження Верховної Ради і дострокових парламентських виборів.