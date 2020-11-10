«Слуги народу» планують провести з'їзд у січні

«Слуги народу» планують провести з'їзд у січні

Укрінформ
Партія "Слуга народу" планує провести з'їзд у січні 2021 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це поінформував голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу.

"У нас запланований вже приблизно в січні з'їзд. Тому що попереду в нас - довибори по трьох округах до Верховної Ради. Потенційно три. Два - майже точно", - сказав Корнієнко.

Він уточнив, що довибори в Раду повинні пройти по округах чинних депутатів Зіновія Андрійовича і Руслана Требушкіна, які були обрані в місцеву владу.

Корнієнко також не виключає довиборів на окрузі чинного депутата від депутатської групи "За майбутнє" Ігоря Колихаєва, який може стати мером Херсона.

Читайте також: «Слуга народу» виграла вибори за кількістю мандатів по всій країні – Корнієнко

Парламентарій додав, що згідно зі змінами до Виборчого кодексу, довибори у ВР повинні відбутися в останню неділю березня.

Окрім того, на з'їзді в січні планується оцінити результати роботи керівництва партії "Слуга народу" після місцевих виборів і року роботи парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, голова депутатської фракції у ВРУ партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наразі немає жодних підстав для перезавантаження Верховної Ради і дострокових парламентських виборів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-