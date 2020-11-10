Жодних підстав для розпуску Ради немає - Арахамія

У партії "Слуга народу" вважають, що наразі немає жодних підстав для перезавантаження Верховної Ради і дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив голова депутатської фракції у ВРУ партії "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу.

"Позиція наша дуже проста: "Слуга народу" взяла найбільшу кількість мандатів по країні, отримала підтримку виборців по всій країні. Немає жодної – ані юридичної, ані конституційних підстав зараз для розпуску парламенту. Монобільшість є, рішення приймаються, уряд працює. Тобто ані з юридичної точки зору, ані з етичної точки зору ніякої підстави для перезавантаження парламенту немає", - сказав Арахамія.

Політик закликав припинити дискусію щодо ймовірності розпуску парламенту і зазначив, що це вигідно політичним партіям, які "на місцевих виборах побачили якесь зростання".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 листопада у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив, що готовий вдатися до розпуску Верховної Ради, якщо парламент не підтримає законопроєкт про перезавантаження Конституційного Суду і це призведе до політичного колапсу в країні.