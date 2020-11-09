Іноземні лідери бажають Зеленському подолати COVID-19

Президенти Польщі Анджей Дуда, Австрії Александер ван дер Беллен та Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем'єр-міністри Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та Словенії Янез Янша висловили Президентові України Володимиру Зеленському побажання швидкого одужання від COVID-19.

Про це вони написали у своїх дописах у Твіттер, повідомляє Укрінформ.

"Мої найкращі побажання Пезидерту Зеленському. Бажаю Вам швидкого та цілковитого одужання", - зазначив Президент Австрії.

Президент Польщі, який нещодавно сам інфікувався коронавірусом, висловив українському колезі свою підтримку.

“Найкращі побажання швидкого і повного одужання Президенту України Володимиру Зеленському. Ми з вами та Україною в ці важкі моменти пандемії COVID. Одужуйте швидше, пане Президенте!” - підкреслив Дуда.

Також підтримку висловив Президент Казахстану. "Казахстан і Україна обмінюються досвідом у боротьбі проти пандемії коронавірусу й разом зі світовою спільнотою подолають цю небезпечну хворобу", - запевнив він.

Побажання одужання опублікував у Твіттер й Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу.

"Моєму другу Володимиру Зеленському бажаю повного одужання", - зазначив Нетаньягу.

До побажань швидкого одужання долучився також Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський, а також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в понеділок, 9 листопада, отримали позитивні тести на COVID-19.

В Україні станом на 9 листопада виявлено 469 018 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 8 687. Водночас у Польщі від початку пандемії зафіксовано 568 138 інфікованих, за останню добу - 21 713.