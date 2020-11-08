Кличко привітав Байдена з перемогою і згадав про Україну

Київський міський голова Віталій Кличко привітав обраного президента США Джо Байдена з перемогою на виборах.

Як передає Укрінформ, про це Кличко написав в Фейсбуці.

"Щиро вітаю Джо Байдена з перемогою на виборах президента США. Мав честь зустрічатися з ним і в Сполучених Штатах, і в Україні. І поважаю як людину та політика, який послідовно підтримує Україну в протидії російській агресії та у процесі реформ. Джо Байден добре знає нашу країну і є її симпатиком", - написав Кличко.

Він відзначив, що вірить в прогрес партнерських стосунків між державами та "в ефективну співпрацю у боротьбі України за територіальну цілісність і втіленні необхідних реформ та демократичних перетворень".

Як повідомлялося, кандидат від Демократичної партії США Джо Байден переміг на виборах голови Білого дому та стане 46-м президентом США.