Заява НАБУ направлена виключно на підбурювання суспільства – КСУ

У Конституційному суді спростовують інформацію НАБУ про те, що через визнання неконституційними окремих положень Закону "Про НАБУ" поза правовим полем опиняться аудит і призначення та звільнення директора бюро.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті КСУ.

"Опублікована заява НАБУ направлена виключно на підбурювання суспільства та вирішення вказаної політичної проблеми в неконституційний спосіб. При цьому продовжується систематичне викривлення та спотворення змісту рішення Конституційного Суду України в приватних інтересах", - зазначають у суді.

Читайте також: НАБУ закликає негайно вирішити конституційну кризу

У КС повідомили, що для приведення окремих норм Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» у відповідність до Конституції, суд відтермінував втрату чинності цих положень на три місяці, з метою збереження цілісності системи антикорупційного законодавства, спрямованої на боротьбу з корупцією.

Раніше у НАБУ оприлюднили заяву, у якій закликали вирішити конституційну кризу для відновлення ефективної роботи антикорупційних органів.

16 вересня КС визнав неконституційними положення закону "Про НАБУ", які передбачають призначення Президентом директора відомства. Суд на три місяці відтермінував втрату чинності рішення, аби парламент міг внести зміни до закону.