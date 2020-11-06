Монастирський вважає, що депутатів можуть оштрафувати за неносіння масок у Раді

Про це Монастирський сказав журналістам у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я бачу можливим притягнення народних депутатів за неносіння маски в залі Верховної Ради. Я особисто бачу це можливим. Яким чином це забезпечити? Наприклад, спікер робить відповідне зауваження. Якщо людина не реагує, офіційне відео у Верховній Раді фіксує порушення депутатом режиму носіння масок, а Верховна Рада є громадською спорудою. І тоді поліція може на виході з Верховної Ради вручити протокол такому народному депутату. В принципі, я не бачу проблем", - зазначив Денис Монастирський.

Водночас, депутат зауважує, що згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, постанова про притягнення до відповідальності складається на місці вчинення цього правопорушення.

"Оскільки поліція не має доступу в зал Верховної Ради, тут є в мене поки що питання практичне", - додав Монастирський.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 листопада ухвалила закон щодо запровадження штрафу за перебування у громадських спорудах і транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту.