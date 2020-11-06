Разумков закрив Раду
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Пленарне засідання Верховної Ради оголошую закритим»,- сказав спікер.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон щодо запровадження штрафу за перебування у громадських спорудах і транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту.
У статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).
Водночас на сьогоднішньому пленарному засіданні Верховна Рада не змогла призначити за своєю квотою суддю Конституційного Суду.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету з питань правової політики провести повторний конкурс.