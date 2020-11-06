Разумков закрив Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пленарне засідання Верховної Ради оголошую закритим»,- сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон щодо запровадження штрафу за перебування у громадських спорудах і транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

У статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).

Читайте також: Народний депутат Шараськін склав присягу у ВР

Водночас на сьогоднішньому пленарному засіданні Верховна Рада не змогла призначити за своєю квотою суддю Конституційного Суду.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету з питань правової політики провести повторний конкурс.