«Голос» ініціює міжнародну перевірку кандидатів у судді КСУ

Народні депутати від парламентської фракції «Голос» пропонують передбачити процедуру перевірки кандидатів на посаду судді Конституційного Суду громадською радою міжнародних експертів.

Про відповідний законопроєкт у коментарі Укрінформу розповів член фракції "Голос", перший заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

"Насправді, пропонується дуже проста зміна. Перед тим, як відбувається призначення, чи то за квотою Президента, чи за квотою Верховної Ради, чи з'їзду суддів, кандидати оцінюються в конкурсній процедурі так, як оцінюються судді Вищого антикорупційного суду. І одним із фільтрів виступає громадська рада міжнародних експертів", - зазначив Юрчишин.

Як зауважив депутат, передбачається, що міжнародні експерти не призначатимуть, а лише рекомендуватимуть до призначення доброчесних суддів.

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"Вони не призначають, вони просто рекомендують доброчесних, професійних. А вже з цього переліку доброчесних і професійних чи Президент, чи Верховна Рада чи з'їзд суддів, власне, обирає свого кандидата і вже йде по процедурі призначення. Тобто ми створюємо справді конкурсну процедуру, як це вимагає стаття 148 Конституції України", - сказав Юрчишин.

Політик уточнив, що відповідний законопроєкт наразі перебуває у процесі реєстрації.

Представник "Голосу" додав, що під законопроєктом підписалися представники фракцій "Голос", "Європейська солідарність", позафракційні депутати.

"Велися переговори з представниками "Слуги народу", але на момент, коли я підписував, підписів народних депутатів від "СН" не було", - сказав Юрчишин.

Як повідомляв Укрінформ, порядок денний засідання Верховної Ради в п'ятницю, 6 листопада, передбачає призначення суддів КС.

Згідно з Конституцією, до складу Конституційного суду України входять 18 суддів. Президент, Верховна Рада та з’їзд суддів призначають по шість суддів КСУ. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку. Наразі у складі КСУ 15 суддів. Вакантними залишаються дві посади суддів КС за квотою Верховної Ради та одна – за квотою з’їзду суддів.

27 жовтня КС скасував статтю 366-1 ККУ про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні було прийнято рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

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Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.

Група народних депутатів 4 листопада принесла до Конституційного Суду підписану 226 парламентаріями заяву зі зверненням добровільно подати у відставку до 11 суддів КС, які голосували за рішення щодо антикорупційної реформи.