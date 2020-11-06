Народний депутат Шараськін склав присягу у ВР

Народний депутат Андрій Шараськін склав присягу на засіданні Верховної Ради 6 листопада.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Голова ВР Дмитро Разумков на пленарному засіданні оголосив, що 28 жовтня Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата, обраного на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Андрія Шараськіна, включеного до виборчого списку партії "Голос".

Після цього Шараськін зачитав текст присяги з трибуни парламенту.

Спікер повідомив, що Шараськін увійшов до складу парламентської фракції "Голосу".

Як повідомляв Укрінформ, Шараськін пройшов до Верховної Ради замість Святослава Вакарчука, який у червні склав депутатський мандат.

Андрій Шараськін з початку серпня 2014 до січня 2016 року воював на Донбасі. За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден «За мужність» III ступеня та відзнаку Президента - медаль «Учасник антитерористичної операції». Також має відзнаку міністра оборони «Знак пошани».