Народний депутат Шараськін склав присягу у ВР
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Голова ВР Дмитро Разумков на пленарному засіданні оголосив, що 28 жовтня Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата, обраного на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Андрія Шараськіна, включеного до виборчого списку партії "Голос".
Після цього Шараськін зачитав текст присяги з трибуни парламенту.
Спікер повідомив, що Шараськін увійшов до складу парламентської фракції "Голосу".
Як повідомляв Укрінформ, Шараськін пройшов до Верховної Ради замість Святослава Вакарчука, який у червні склав депутатський мандат.
Андрій Шараськін з початку серпня 2014 до січня 2016 року воював на Донбасі. За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден «За мужність» III ступеня та відзнаку Президента - медаль «Учасник антитерористичної операції». Також має відзнаку міністра оборони «Знак пошани».