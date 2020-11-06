Разумков: Економічний аудит – базова річ для успішного розвитку держави

Економічний аудит держави, який був обіцяний Володимиром Зеленським ще як кандидатом в президенти, нарешті здійснений, і він має стати основою для успішного її розвитку.

На цьому наголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час представлення економічного аудиту країни та векторів економічного розвитку до 2030 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це було однією зі складових і передвиборчої кампанії Президента, і програми Президента, і парламентської партії «Слуга народу», думаю, що і держави Україна, яка обирала своє майбутнє і на останніх президентських та парламентських виборах. Але я впевнений, це було одне з ключових завдань і на початку створення незалежності нашої країни», - підкреслив Разумков.

Він зазначив, що одна з головних, базових речей для досягнення успіху – це правильно поставлена задача.

«Але для того, щоб пройти цей шлях, треба мати стратегію своїх рухів, і для того, щоб ці рухи і кроки були ефективними, треба мати розуміння того, якими ресурсами ти сьогодні можеш оперувати. Для того, щоб мати це розуміння, саме і потрібен аудит. Я розумію, що він відбувся достатньо пізно. Краще, щоб це відбулося 10, 20 років тому, а ще краще, щоб це відбулося в 1991 році минулого сторіччя. Але факт залишається фактом. Сьогодні вона зроблена, і Прем’єр-міністр сьогодні її представить. І, я сподіваюся, це буде не лише документ заради документа, як дуже часто це робилося», - сказав Голова ВР.

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Разумков подякував представникам бізнесу і зазначив, «що саме бізнес сьогодні співпрацює з виконавчою владою і готовий разом будувати щасливе майбутнє нашої держави».

Водночас спікер парламенту запевнив, що він сам, народні депутати та Верховна Рада завжди готові «долучитися, допомогти і сприяти будь-якому конструктивному, ефективному та, головне, успішному розвитку всіх гарних починань».