Разумков відкрив Раду, у залі - 169 депутатів

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - сказав спікер.

У сесійній залі зареєструвалися 169 народних депутатів.

Участь у роботі пленарного засідання беруть Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та члени уряду.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує 6 листопада призначити двох суддів Конституційного Суду за своєю квотою.

Конституція передбачає, що до складу Конституційного Суду України входять 18 суддів. Президент України, Верховна Рада та з’їзд суддів призначають по шість суддів КСУ. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку. Наразі у складі КСУ 15 суддів. Вакантними залишаються дві посади суддів КС за квотою Верховної Ради та одна – за квотою з’їзду суддів.

Призначення суддів КС є другим і третім питаннями порядку денного у п'ятницю.

Розпочати ж засідання парламентарії традиційно мають із Години запитань до уряду.

Після цього передбачено розгляд у першому читанні законопроєкту №3031 "Про внесення зміни до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" щодо надання можливості приватизації житлового фонду, що перебуває в комунальній власності".

Друге читання в парламенті матимуть пройти законопроєкт №3642 щодо підстав відсутності народних депутатів на пленарних засіданнях і засіданнях комітетів Ради та проєкт №3486 посилення соцзахисту населення на карантині.