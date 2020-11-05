«План Кравчука» щодо виборів у ОРДЛО не відповідає законам України та Мінським угодам - «ЄС»

Ініціатива голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука щодо проведення місцевих виборів в ОРДЛО 31 березня 2021 року не відповідає українському законодавству, Копенгагенським критеріям та Мінським угодам.

Таку думку співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко висловила на брифінгу у Верховній Раді 5 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

"Європейська солідарність" з великим нерозумінням сьогодні ознайомилася з так званим планом Кравчука по проведенню виборів на Донбасі наприкінці березня 2021 року. Ми хочемо сказати, що подібні плани, очевидно, писалися не в українських кабінетах, а в Кремлі. Тому що ця ініціатива - проведення виборів на окупованій території, яка напічкана зброєю, де присутні кілька тисяч сьогодні представників російських частин регулярної армії - не відповідає ані українському законодавству, ані Копенгагенським критеріям ОБСЄ, ані самим Мінським угодам", - заявила Ірина Геращенко.

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Політик нагадала, що згідно з Міськими угодами, вибори на Донбасі можуть відбутися після сталої тиші.

"А ми бачимо - сьогодні на Донбасі щодня російські бойовики, російська армія порушують режим тиші. Є вбиті, є поранені. Друге - має відбутися повна демілітаризація цієї території і просто вичистка її від російської зброї, техніки. Має бути вивезення іноземної техніки і військ", - сказала Геращенко.

Також, за словами депутата, мають бути звільнені всі заручники.

На думку Геращенко, сценарій Кравчука означає легітимізацію так званих "ДНР" і "ЛНР", підтвердження наративу про "громадянську війну", зняття відповідальності з РФ і підігрування Кремлю у знятті санкцій.

Як повідомлялося, раніше голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

П’ять головних пунктів «Плану дій по Донбасу»: виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства; відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ; збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб).

П’ятий пункт передбачає, що лише за виконання цих умов відбудеться підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що немає символічного значення у даті 31 березня 2021 року для проведення виборів в ОРДЛО, передумовою цих виборів має бути виконання низки кроків.