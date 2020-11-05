Разумков закрив Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту у четвер, 5 листопада.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пленарне засідання Верховної Ради оголошую закритим», – сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, під час засідання 5 листопада Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Кабмін у вересні затвердив проєкт держбюджету-2021 і направив його на розгляд Ради. Депутати подали до нього кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тисяч позицій.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон.