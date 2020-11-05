«Голос», «Євросолідарність» і ОПЗЖ не підтримуватимуть бюджет-2021

Парламентські фракції «Голос», «Європейська солідарність» та «Опозиційна платформа - за життя» не підтримуватимуть проєкт державного бюджету України 2021 рік.

Про це представники фракцій сказали у коментарі журналістам у Верховній Раді 5 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми не будемо голосувати за бюджет. Питання дефіциту залишається незмінним. Я вас запевняю, до в листопаді-грудні ми почуємо просто шалені цифри недофінансування», - заявив заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Депутат зазначив, що фракція виступає проти підняття податків через мінімальні заробітні плати, а також зауважив, що, попри обіцяне, в проєкті бюджету не зменшено видатки на Офіс Президента, а також не передбачено, що кошти від грального бізнесу будуть направлені на культуру і спорт.

Народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар зауважила, що на думку фракції, у проєкті бюджету-2021 є багато незбалансованих речей.

«Ми - опозиція. Ми вважаємо, що там дуже багато незбалансованих речей. Там не визначені чітко пріоритети, які, очевидно, сьогодні мали би бути визначені. Те, що відбувається сьогодні з «антиковідним» фондом, і те, що відбувається з бюджетом на медицину на наступний рік, не витримує жодної критики», - сказала Сюмар.

Депутат додала, що нині в Україні є реальна криза, спричинена пандемією COVID-19, і штучно створена - з Конституційним Судом.

«Замість того, щоб вирішувати в бюджеті супернагальні проблеми, пов'язані з системою медицини, ми бачимо підкуп депутатів-мажоритарників. Ми не можемо погодитися з таким підходом», - заявила Сюмар.

«Опозиційна платформа - за життя» також голосуватиме проти проєкту держбюджету-2021 в першому читанні, заявив народний депутат з цієї фракції Віктор Медведчук.

«Наша фракція «Опозиційна платформа - За життя» виступає категорично проти нього (проєкту держбюджету - ред.). Тому що ми запропонували 221 правку. Фактично, ми запропонували свій варіант закону про бюджет на наступний рік, однак жодна з правок, яку ми запропонували, не була врахована бюджетним комітетом і, звичайно, урядом. Тому ми, звичайно, не будемо голосувати за нього», - сказав Медведчук.

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Як повідомляв Укрінформ, у вересні Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про держбюджет-2021 і направив його на розгляд Ради.

Депутати подали до нього кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тисячі позицій.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон.

Проєкт держбюджету-2021 депутати розглядають на засіданні 5 листопада. Ним передбачено зростання ВВП на рівні 4,6%, споживча інфляція на рівні 7,3%, рівень державного боргу до ВВП закладається на рівні 64,6%. Середньорічний курс долара на 2021 рік, за яким розраховується державний бюджет, становить 29,1 грн за долар.

Доходи бюджету плануються на рівні 1,071 трлн грн, а видатки - 1,35 трлн грн. Дефіцит становить 270,4 млрд грн, або 6% ВВП.