У «Батьківщині» назвали умову, за якої підтримають бюджет

У «Батьківщині» назвали умову, за якої підтримають бюджет

Укрінформ
Парламентська фракція політичної партії "Батьківщина" може підтримати законопроєкт "Про державний бюджет України на 2021 рік", якщо він буде враховувати соціальні питання, за які виступає фракція.

Про це журналістам у Верховній Раді повідомив народний депутат від фракції "Батьківщина" Валентин Наливайченко, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Щодо проєкту бюджету - зараз тривають збори фракції. Найголовніше для фракції "Батьківщина" - щоб соціальні законопроєкти опозиції, які відстоює і Юлія Тимошенко, і наші представники в соціальному, бюджетному комітетах, були враховані. І друге - ми сходимося всі в тому, що час зараз на платформі справді соціального бюджету об'єднувати і парламент, і країну", - зазначив Наливайченко.

Уточнюючи, депутат відповів, що "якщо такий підхід буде врахований, то "Батьківщина", безумовно, буде стояти на тому, щоб підтримати об'єднання країни і соціальний бюджет".

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Як повідомляв Укрінформ, у вересні Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про Держбюджет-2021 і направив його на розгляд Ради.

Депутати подали до нього кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тисяч позицій.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон. Проєкт Держбюджету-2021 депутати збираються розглянути сьомим питанням.

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