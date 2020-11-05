Кулеба: Довіру західних партнерів можуть врятувати швидкі дії парламенту

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, 5 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що коли стало відомо про зміст рішення Конституційного Суду, то партнери, які послідовно підтримують українські реформи, у тому числі антикорупційну, були «просто паралізовані». За словами міністра, вони не могли повірити, що «таке в принципі можливо і що все можна зруйнувати одним рішенням КСУ».

«Якби ми не діяли швидко… то, запевняю вас, що всі загрози (щодо безвізу, співпраці з МВФ та ЄС – ред.) просто лавиною накрили б країну. Ми були на межі серйозних системних проблем, породжених одним рішенням Конституційного Суду. Тепер лавину вдалося зупинити, вона не зійшла. Наші партнери побачили головне – серйозність намірів Президента і уряду у врегулюванні цих проблем і збереженні антикорупційної інфраструктури. Але далі потрібно так само швидко вирішити ці проблеми на системній основі, а це можливо лише через рішення парламенту», - сказав Кулеба.

Він зазначив, що в коментарях іноземних партнерів акцентується увага на необхідності діяти швидко, і це залежить саме від парламенту.

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«Якщо парламент не ухвалить ці рішення, якщо КСУ збереже можливість так само зруйнувати інші важливі реформи, як він це зробив із системою декларування, то у нас буде, відверто скажу, дуже серйозна фундаментальна криза довіри у відносинах із західними партнерами – я абсолютно чітко і офіційно про це можу заявити», - акцентував Кулеба.

Дипломат зауважив, що Президент і уряд своїми швидкими діями наразі врятували цю довіру, і висловив надію на те, що народні депутати так само відчуватимуть відповідальність цього історичного моменту і проголосують за рішення, які дозволять нам вийти з цієї кризи, не втративши довіри у відносинах з партнерами.

Кулеба також поінформував, що вчора в розвиток телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського із головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо відбулися консультації між експертами Венеційської комісії та GRECO (організації “Група держав проти корупції”) із представниками Міністерства юстиції та Верховної Ради України, де була детально надана інформація про всі правові аспекти рішення КСУ і наслідки, які воно створило.

За його словами, з боку партнерів із Ради Європи теж пролунало бачення шляхів, як можна поступово вирішувати цю проблему.

«Це були дуже змістовні конструктивні контакти. Рішень якихось конкретних не було ухвалено, але важливо, що і Венеційська комісія, і GRECO отримали максимально повну чітку і достовірну інформацію про ті правові проблеми, які виникли у нас через це рішення КСУ», - зазначив міністр.

Насамкінець він запевнив, що у Президента і в уряду, зокрема МЗС, є рішучість зробити все, щоб антикорупційна інфраструктура в Україні належним чином функціонувала, і щоб усунути будь-які можливості для демонтажу тих важливих реформ, які були ухвалені в цьому році – «це банківський закон, це створення ринку землі та інші речі».

27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та депгрупи «За майбутнє» скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.