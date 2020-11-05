Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим,» – сказав спікер.

У залі засідання зареєструвалися 250 народних депутати.

Потім Разумков оголосив перерву в роботі пленарного засідання парламенту до 10:45.

«Надійшло дві заяви: одна з них – про перерву із заміною на виступ, та інша – про реальну перерву від "Батьківщини", якщо я не помиляюся, і "Європейської солідарності"… До слова запрошується Батенко Тарас Іванович, після цього перерва до без п’ятнадцяти 11:00», – сказав спікер.

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При цьому голів депутатських фракцій і груп він запросив нараду до свого кабінету.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує 5 листопада ухвалити у першому читанні законопроєкт №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

У вересні Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про держбюджет-2021 і направив його на розгляд Ради. Депутати подали до нього кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю із 2,5 тисяч позицій. Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон. Проєкт держбюджету-2021 депутати збираються розглянути сьомим питанням.

Розпочати ж засідання у четвер парламентарії планують із розгляду проєкту постанови щодо внесення змін до графіка проведення парламентських слухань, яким пропонується перенести вісім із них на післякарантинний період.

Далі Рада має намір узяти за перше читання урядового законопроєкту №4135 щодо впровадження та реалізації Антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки. Як пояснюють у Кабміні, протягом майже трьох років в Україні немає такого документа, що призвело до розбалансованої та малоефективної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у питаннях запобігання та протидії корупції.

Також депутати планують розглянути в першому читанні законопроєкт №4131 щодо удосконалення парламентського контролю і розширення повноважень комітетів при розгляді звітів профільних відомств.

Окрім того, пленарного четверга Рада планує ратифікувати низку міжнародних угод.