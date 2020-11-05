ВР призначила урочисті засідання до річниць ухвалення Конституції та проголошення Незалежності
Відповідні постанови ухвалено на засіданні парламенту 4 листопада, передає кореспондент Укрінформу.
Обидві постанови набрали по 280 голосів.
Постановою №3007а передбачено проведення урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції України 28 червня 2021 року в залі пленарних засідань парламенту.
Крім того, передбачається заснування відзнаки Верховної Ради – «25 років Конституції України».
Постанова №3008а передбачає проведення урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці ухвалення Акту проголошення незалежності України 24 серпня 2021 року в залі пленарних засідань.
З цієї нагоди передбачається заснування відзнаки Верховної Ради – «30 років Акту проголошення незалежності України».