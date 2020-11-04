Спікер закрив засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту в середу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Решту дня народні депутати працюватимуть у комітетах, тимчасових комісіях, фракціях і групах.

У середу парламент розглянув низку законопроєктів. Зокрема, ухвалено закони "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій" (проєкт №3851), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками" (№0853).

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У першому читанні прийнято законопроєкти №3576 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин", № 3633 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів", №3911 "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян".

Законопроєкт про перенесення термінів набрання чинності норм щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг №4313 парламентарії відправили на доопрацювання.