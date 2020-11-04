Посли країн G7 зустрілися з Порошенком

Посли країн "Великої сімки" під час зустрічі з експрезидентом України, лідером партії "Євросолідарність" Петром Порошенком обговорили результати місцевих виборів, зусилля у боротьбі з COVID-19 та кризову ситуацію, пов'язану з Конституційним Судом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твіттері американського головування у Групі послів G7.

"Під час зустрічі з п'ятим президентом Порошенком посли країн G7 обговорили низку питань, включаючи місцеві вибори, міжнародні зусилля у боротьбі з COVID-19 та останні події, пов'язані з Конституційним Судом. Вони зійшлись на думці щодо необхідності об'єднання сил, що виступають за реформи, для врегулювання кризи з КСУ, зміцнення антикорупційних інституцій в Україні та розв'язання питань судової реформи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня КС скасував статтю 366-1 ККУ про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

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Президент Володимир Зеленський в зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні було прийнято рішення поновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада повідомив про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.

Уранці 4 листопада голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія разом з іншими народними депутатами приніс до Конституційного Суду підписану напередодні більш ніж 200 парламентаріями заяву зі зверненням до 11 суддів КС, які голосували за рішення щодо антикорупційної реформи, добровільно подати у відставку.