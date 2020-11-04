Разумков запросив керівників фракцій на нараду в перерві засідання Ради
Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков проведе нараду з керівниками депутатських фракцій і груп у перерві пленарного засідання парламенту о 12:00.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це спікер поінформував під час засідання Верховної Ради.
"Звернулися представники декількох фракцій з проханням провести нараду з керівництвом парламенту та головами депутатських фракцій та груп в перерві з 12-ї до 12:30. Будь ласка, одразу запрошую до свого кабінету", - сказав Разумков.
Голова ВР не уточнив, на вимогу яких фракцій і з якої причини скликається нарада.