Разумков відкрив Раду, в залі – 227 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив пленарне засідання парламенту в середу, 4 листопада.

Як передає кореспондент Укрінформу, у сесійній залі зареєстровано 227 народних депутатів.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні в середу ВР планує розглянути законопроєкт №4130 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (зник безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України".

Порядком денним також передбачено розгляд урядового проєкту закону №3987 "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України".

Парламентарії планують розглянути в першому читанні законопроєкти №3576 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин" та №3911 "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян".

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На порядку денному і законопроєкт №3633 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів".

У другому читанні народні депутати розглянуть законопроєкти №3851 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій" та №3486 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Крім того, парламентарії планують розглянути проєкт постанови №4047, яким передбачено звернутися до Кабінету Міністрів щодо здійснення заходів, спрямованих на включення Національного дендрологічного парку "Софіївка" до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Порядком денним передбачено й ратифікацію кількох міжнародних договорів.