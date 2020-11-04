Держпрограми, субвенції, будівництво доріг - що розгляне Кабмін

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердить стратегію розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на порядок денний чергового засідання КМУ, оприлюднений на Урядовому порталі, ініціював розгляд цього питання міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Міністр оборони Андрій Таран вніс на розгляд колег питання про затвердження переліку компонентів рідкого ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин, що підлягають утилізації у 2021—2022 роках, а також питання відчуження автомобілів військової частини А0515.

Міністр фінансів Сергій Марченко запропонував до розгляду концепцію з управління ліквідністю на 2020—2023 роки та затвердження плану заходів з її реалізації.

Уряд також планує виділити кошти для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, або захворювання, одержаних під час участі в АТО.

На засіданні уряду також винесено питання про схвалення концепції державної цільової програми матеріально-технічного переоснащення національної гідрометеорологічної служби на період 2022—2024 років.

Буде врегульовано питання надання у 2020 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію окремих пріоритетних проєктів розвитку громад та територій.

Урядовці планують схвалити новий порядок повідомлення нерезидентів про взяття на облік як платників податків, а також змінити методику визначення розміру сум виплат експертам експертних рад Українського культурного фонду

Також у порядку денному - внесення змін до статуту акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”.

Міністри планують затвердити порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для покращення стану автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро — Васильківка — Покровське – Гуляйполе — Пологи — Мелітополь.

Учасники засідання мають погодити низку законопроєктів, які згодом несуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, зміни закону про публічні закупівлі, до деяких законодавчих актів щодо застосування до засуджених заходів примусового годування, зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо проведення судово-психіатричної експертизи в адміністративному провадженні.

Також можуть бути погоджені зміни до законодавчих актів щодо розширення повноважень приватних виконавців та

до деяких законів щодо впорядкування питань, пов’язаних із військовополоненими та інтернованими особами в особливий період.