КСУ сьогодні не ухвалив рішення щодо мовного закону

Конституційний Суд продовжить розгляд подання щодо конституційності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" на наступному засіданні.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація опублікована на сайті суду у підсумку результату розгляду справ за 3 листопада.

"Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань", - інформують у суді.

Як повідомлялося, КС у вівторок, 3 листопада, продовжив розгляд подання щодо конституційності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яке надійшло до суду 21 червня 2019 року.

Верховна Рада ухвалила цей закон 25 квітня 2019 року, а 16 липня він набув чинності.

7 липня 2020 року Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд справи про конституційність закону про мову.

Один із авторів подання, народний депутат 7-8 скликань від «Опозиційного блоку» Олександр Долженков на засіданні заявив, що закон був ухвалений «із порушенням процедури», а також «дискримінує нацменшини».

В Україні виникла конституційна криза після того, як 27 жовтня Конституційний Суд на закритому засіданні визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування, а також деякі положення закону "Про запобігання корупції".

28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру е-декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох із них ознаки декларування недостовірної інформації.

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29 жовтня Президент Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці й обороні країни.

30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення довіри до конституційного судочинства", яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів. Окрім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент ухвалення ним цього рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.