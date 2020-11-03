Рада пішла на перерву: Разумков запросив керівників фракцій на нараду
Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву в пленарному засіданні парламенту і покликав на нараду керівників депутатських фракцій і груп, а також голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Голови депутатських фракцій та груп, зберіться в моєму кабінеті. І я запрошую також Данила Олександровича Гетманцева", - сказав Разумков.
Голова ВР уточнив, що прохання про перерву надійшло від фракції "Батьківщина" і депутатської групи "Довіра".
Причину перерви і наради спікер не озвучив.