Наслідки рішення КСУ: Антикорупційний суд закрив першу справу щодо е-декларацій

Вищий антикорупційний суд закрив справу проти колишнього голови Запорізької облдержадміністрації Костянтина Бриля, якого підозрюють у приховуванні статків у декларації.

Про це повідомляє Центр протидії корупції у Телеграмі.

"У Вищому антикорупційному суді закрили справу колишнього голови Запорізької облдержадміністрації Костянтина Бриля. Це перша закрита у ВАКС справа після рішення Конституційного Суду щодо скасування кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, за даними НАБУ, у декларації ексчиновник не вніс до е-декларацій за 2016 і 2017 роки доходи на загальну суму близько 43 млн грн, а декларацію за 2015 рік взагалі не подав. А також не вказав п'ять автомобілів, два елінги (місце для паркування катерів) в Криму, паркомісця, квартири, земельні ділянки, корпоративні права.

Слідство встановило, що із річним доходом у 10 тис. дол. експосадовець із родиною декілька разів на рік подорожував за кордон, зупиняючись у дорогих готелях.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.

30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.