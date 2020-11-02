Немчінов розповів про модернізацію урядової «гарячої лінії»

«Урядовий контактний центр» та Аналітичний центр Praxis (Естонія) спільно працюватимуть над модернізацією наявної урядової гарячої лінії Кабінету міністрів.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал міністра КМУ Олега Немчінова, відповідний меморандум був підписаний у понеділок.

«Така співпраця, безперечно, допоможе зробити діяльність урядової гарячої лінії ефективнішою та забезпечити швидке кризове реагування на запити від громадян», - переконаний Немчінов.

За його словами, такі зміни допоможуть ефективніше справлятися з кризами та скорочувати збитки, що можуть бути завдані ними, оскільки населення України краще обізнане про небезпеки. Це дасть змогу запобігти дезінформації та паніці серед населення України, допоможе гармонізувати повідомлення різних державних органів у разі кризи (запобігає можливості суперечливих повідомлень).

Державні органи влади, що здійснюють антикризове управління, отримуватимуть важливу додаткову інформацію про кризу (інформацію очевидців).

Загалом «Урядовий контактний центр» та Аналітичний центр Praxis обмінюватимуться досвідом щодо функціонування урядової «гарячої лінії», цілодобове функціонування якої забезпечує Центр, та кризової телефонної гарячої лінії, функціонування якої забезпечує «Центр тривоги» Естонської Республіки, а за можливості та на основі доступності відбудеться ознайомлення з протоколами роботи кризової телефонної гарячої лінії Естонської Республіки та іншими регламентними документами її роботи.

Українські фахівці матимуть можливість ознайомитися з ІТ-рішеннями кризової телефонної гарячої лінії Естонської Республіки, а також удосконалювати процеси Центру щодо оперативного надання консультативної допомоги з питань, що мають суспільний інтерес у кризових ситуаціях.