Франція підтримує рішучість Зеленського у розв'язанні конституційної кризи

Франція підтримує рішучі дії Президента України Володимира Зеленського у ситуації, яка виникла у зв'язку з рішенням Конституційного суду щодо е-декларування.

Про це йшлося, як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС, у ході телефонної розмови міністра Європи та закордонних справ Французької Республіки Жана-Ів Ле Дріана з міністром закродонних справ України Дмитром Кулебою.

Зазначається, що окремою темою розмови стала європейська інтеграція України та системні реформи в нашій країні на основі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Дмитро Кулеба поінформував французького колегу про руйнівні наслідки сумнозвісного рішення Конституційного Суду України для антикорупційних реформ у нашій державі та запевнив, що Президент та Уряд України рішуче налаштовані захистити ефективну роботу антикорупційної інфраструктури та інші реформи. У свою чергу, Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що Франція підтримує рішучість, із якою Президент України Володимир Зеленський почав діяти у цій ситуації", - йдеться у повідомленні.

Очільник зовнішньополітичного відомства України також поінформував французького колегу про ініціативу створення Кримської платформи і запросив Францію взяти активну участь у її роботі. Жан-Ів Ле Дріан висловив вдячність за запрошення та запевнив, що принципова позиція Франції щодо невизнання спроби анексії Криму триватиме надалі, як і відповідна політика обмежувальних заходів стосовно Росії. Французька сторона запевнила, що розгляне інформацію щодо запуску Кримської платформи.

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Міністри також обговорили динаміку дипломатичних зусиль у рамках Нормандського формату з мирного врегулювання російсько-українського військового конфлікту на Донбасі.

Французький міністр дав позитивну оцінку зусиллям України зі створення передумов для прогресу в врегулюванні конфлікту й підкреслив незмінність позиції Парижа щодо підтримки суверенітету України та територіальної цілісності у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Міністри позитивно відзначили зростаючу динаміку двосторонньої співпраці у багатьох галузях, зокрема, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій і підтвердили налаштованість на проведення до кінця 2020 року засідання українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Співрозмовники також обговорили перспективи українсько-французького співробітництва в Африці, зокрема, у галузях безпеки, торгівлі та інвестицій.

Жан-Ів Ле Дріан прийняв запрошення Дмитра Кулеби здійснити візит до України для обговорення всього спектру двосторонніх питань.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та депгрури «За майбутнє» скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

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Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного Суду.