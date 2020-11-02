Справа Порошенка: ДБР звернулося до Панами й Кіпру

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

«Слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування за фактом вчинення П’ятим Президентом України у 2014 році умисних дій, спрямованих на відкриття компанії в юрисдикції Британських Віргінських Островів», - цитує пресслужба в.о. директора ДБР Олексія Сухачова.

За даними досудового розслідування, зазначені дії були вчинені за допомогою кіпрської та панамської юридичних фірм, а відповідна компанія зареєстрована на Британських Віргінських островах. При цьому, єдиним її бенефіціарним власником вказаний особисто п’ятий президент, а під час реєстрації наданий його паспорт та вказана його київська адреса.

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У реєстраційних документах було зазначено, що компанія виконуватиме роль холдингового підприємства для українських та кіпрських структур кондитерської корпорації, засновником якої є п’ятий президент України, а джерелом коштів для неї мають бути доходи від комерційної діяльності.

Для одержання необхідної інформації у рамках кримінального провадження ДБР звернулося до Офісу Генерального прокурора за міжнародною правовою допомогою з міжнародними запитами до компетентних органів Британських Віргінських островів, Республіки Панама та Республіки Кіпр.

Як повідомлялося, на початку квітня цього року в рамках проєкту "Центр із дослідження корупції й організованої злочинності" (OCCRP) було оприлюднено інформацію, що 21 серпня 2014 року на Британських Віргінських островах була зареєстрована Prime Asset Partners Limited (BVI). Власником цієї компанії виступав Петро Порошенко.

Зазначалося, що компанію Prime Asset Partners Limited заснувала у 2014 році на Кіпрі компанія CEE Confectionery Investments Limited, яка у свою чергу заснувала в Нідерландах компанію Roshen Europe BV.

В опублікованій інформації вказувалося, що така корпоративна реструктуризація була підготовчою стадією для анонсованого президентом продажу його частки у групі "Рошен".

Після цього юридичний і фінансовий радники Порошенка повідомляли, що трастовий договір було підписано 14 січня 2016 року, і однією з його сторін виступила компанія Prime Asset Partners Limited (BVI).

Водночас Порошенко повідомив, що створення компанії в офшорах було необхідне саме для передачі його активів у "сліпий траст", оскільки це була вимога Rothschild Trust.