МЗС усунуло недоліки, виявлені за результатами аудиту Рахункової палати

Міністерство закордонних справ уже усунуло низку виявлених Рахунковою палатою недоліків за результатами аудиту і планує провести додаткові власні перевірки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами планової перевірки Рахунковою палатою фінансово-господарської діяльності зовнішньополітичного відомства у 2018-2019 роках.

"МЗС України вже проаналізувало і усунуло низку виявлених недоліків. Зокрема, в частині підвищення ефективності бюджетного планування видатків, посилення контролю за дотриманням договірних зобов’язань суб’єктами господарювання. МЗС України також проведе власні перевірки щодо інших виявлених Рахунковою палатою порушень та посадових осіб міністерства після ознайомлення з остаточною версією звіту та рекомендаціями", - йдеться у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві відзначили, що прозорість і законність дій міністерства та його посадових осіб є основою його подальшого розвитку і трансформації, і додали, що аудит Рахункової палати - це корисний механізм, який дозволяє виявляти, усувати і, найголовніше, не допускати в подальшому недоліків у роботі МЗС.

Як повідомлялось, згідно з результатами аудиту Рахункової палати ефективності використання коштів держбюджету МЗС на державну політику у сфері зовнішніх відносин використало з порушеннями понад 47 млн грн.