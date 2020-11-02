Корнієнко назвав єдину можливість для виходу з конституційної кризи

Президентський законопроєкт “Про відновлення довіри до конституційного судочинства” є єдиною можливістю для розв’язання конституційної кризи.

Таку думку висловив у коментарі Укрінформу перший заступник голови парламентської фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко.

“Шлях вирішення ситуації, запропонований Президентом, - нині єдиноможливий для вирішення конституційної кризи. Судова гілка влади має бути незалежною, але професійною і служити інтересам народу. Ми надто затягли з судовою реформою. І голосування на цьому тижні буде визначальним: ми побачимо, хто є хто. Хто справді хоче, аби Україна була європейською, з сильною економікою і прозорими правилами гри. А хто хоче зберегти стару систему, де ми – найбідніша країна Європи. Це все залежить від голосування законопроєкту щодо відновлення конституційного доброчинства”, - зазначив політик.

На його переконання, “в шокуючій ситуації, створеній Конституційним судом”, фракція партії “Слуга народу” має підтримувати Президента.

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“Тому що ми – проєвропейські, ми – сила змін. І зараз ми маємо протистояти старим силам, які відстоюють не Конституцію, а фактично корупцію, старий спосіб життя, де немає інструментів боротьби з корупцією, де немає реформ, де Україна і надалі залишається печерною країною”, - сказав Корнієнко.

Водночас під час сьогоднішньої Погоджувальної ради Корнієнко заявив, що така діяльність Конституційного Суду – це "публічний прояв змови частини старих еліт і олігархів проти країни".

“П’ята колона, не змігши тріумфально “зайти” у обласні ради, як вони планували – перейшла до “плану Б”: розхитати ситуацію через подібні рішення КСУ, поставивши під сумнів ключову для українців після Революції гідності реформу антикорупційних органів”, - сказав Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт “Про відновлення довіри до конституційного судочинства” (№ 4288) , яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Окрім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.

У пояснювальній записці вказується, що законопроєкт розроблено з метою забезпечення дотримання конституційного ладу в Україні та недопущення узурпації влади суддями Конституційного Суду.

Законопроєкт визнано Президентом як невідкладний.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох із них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Володимир Зеленський оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці й обороні країни.