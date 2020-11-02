Уряд провів чергові та декілька позачергових засідань онлайн – Немчінов

Про це міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов сказав у щотижневому огляді у сфері реформи державного управління, оприлюдненому на Ютубі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Немчінова, у такому ж режимі працюють урядові комітети та відбуваються інші наради за участі міністрів та керівників інших органів виконавчої влади.

Крім того, він відзначив, що місцеві вибори, які відбулися 25 жовтня, були непересічними, оскільки відбулися на новій адміністративно-територіальній основі.

«Ще тривають підрахунки голосів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, але вже зрозуміло, що у великих містах відбудеться другий тур, де ми з вами будемо обирати нових керівників цих громад», - додав міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 26 жовтня усі засідання КМУ і урядові наради відбуватимуться в режимі онлайн.