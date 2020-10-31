Будапештський меморандум містив запевнення, а не гарантії безпеки - Кулеба

Будапештський меморандум містив запевнення щодо безпеки, а не гарантії, що є різними юридичними термінами.

Про це в інтерв'ю "НВ" сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання щодо винесення на всеукраїнське опитування, ініційоване Президентом, відповідного питання, передає Укрінформ.

"Є нагальне питання гарантій безпеки для України. Станом на зараз єдиним документом, який, як вважається, такі гарантії надавав, є Будапештський меморандум. Ми його взяли за точку відліку. Але сувора правда міжнародної політики полягає в тому, що ніяких гарантій нам Будапештський меморандум не надав... Питання в тому, що нам дали запевнення, а не гарантії. А ось це вже два різні абсолютно юридичні терміни", - сказав Кулеба.

На його думку, наразі міжнародним перемовинам з приводу гарантій безпеки для України може бути наданий новий поштовх.

"В суспільній думці і в політичному наративі зберігається ця ідея, що був Будапештський меморандум, тому він був взятий за точку відліку. Насправді питання набагато ширше, і це питання про гарантії безпеки як такі, тобто як наша країна будує систему своєї безпеки. І від тих громадян, які взяли участь в опитуванні (ініційованому Президентом - ред.), переважна більшість підтримала ідею гарантій безпеки", - зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк заявляв, що ставити під сумнів юридичну природу Будапештського меморандуму немає підстав, адже він був зареєстрований належним чином в Організації Об'єднаних Націй і не втрачав своєї юридичної сили.

Стосовно того, що в англомовному варіанті документа замість слова «гарантії» вжито слово «запевнення», Тарасюк зауважив, що в кінці меморандуму є фраза, що цей текст складений у 4 примірниках і є цілком автентичним. В українському, російському і французькому варіантах документа використовувалося слово «гарантії», тож цей варіант є юридично правильним.

25 жовтня, у день голосування на місцевих виборах, українцям було запропоновано відповісти й на п’ять питань від Президента, одне з яких стосувалося порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом. За результатами опитування, право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності, підтримують 74,21% респондентів.