Данілов: Президент не порушив законів, внісши до Ради проєкт щодо КСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що Президент не порушив законів, внісши до Верховної Ради законопроєкт про перезавантаження КСУ.

Про це Данілов сказав у ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Володимир Олександрович скористався своїм конституційним правом. Мені дивно чути, що він порушує якісь закони - ще майже нічого не зробивши, окрім як виконавши рішення Ради нацбезпеки», - зауважив Данілов.

Він констатував, що саме від народних депутатів залежатиме, чи буде ухвалений законопроєкт президента про перезавантаження КСУ.

«Я ще раз наголошую, Володимир Олександрович Зеленський на даний час жодних законів України не порушив», - зазначив секретар РНБО.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення Конституційного Суду закрило доступ до Реєстру декларацій.

Наступного дня Нацагентство поінформувало, що КСУ позбавив його доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади, чим фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів.

Своєю чергою Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК поновити доступ до декларацій посадовців.

Також 29 жовтня Президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного суду.