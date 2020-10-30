На Банковій не виключають зовнішнього втручання в ситуацію навколо КСУ

В Офісі Президента вважають, що події в Конституційному Суді відбулися через зовнішнє втручання, тому сподіваються, що правоохоронні органи зможуть дати оцінку ситуації.

Як передає Укрінформ, про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з послами країн «Великої сімки», передає пресслужба ОП.

Зазначається, що основною темою зустрічі стали останні події, пов'язані з рішенням суддів Конституційного Суду, яке викликало великий резонанс у суспільстві.

«На думку Андрія Єрмака, події в КСУ не відбулися без зовнішнього втручання, тож він висловив сподівання, що правоохоронні органи зможуть дати оцінку ситуації», - йдеться у повідомленні.

Керівник Офісу Президента переконаний, що вихід із ситуації буде знайдено.

«Для нас дуже важливо, щоб усі керівники, представники антикорупційних органів знали позицію Президента: ми сьогодні виступаємо дійсно єдиним фронтом щодо захисту тих реформ, які ми провели і продовжуємо проводити. Президент налаштований дуже рішуче, і він не зупиниться на шляху проведення реформ і боротьби з корупцією, хто б за цим не стояв», – наголосив Єрмак і закликав представників «Великої сімки» стежити за роботою Антикорупційної ради, яка має зібратися найближчим часом, та реакцією всіх представників політичних сил, «аби мати реальну картину».

Очільник Офісу глави держави поінформував про вчорашнє термінове засідання Ради національної безпеки і оборони та позачергове засідання уряду за участю Президента й ухвалені на них рішення.

«Була забезпечена безперебійна робота реєстрів НАЗК і було заявлено про те, що всі антикорупційні органи України, включаючи НАЗК, НАБУ та інші, – вони є й будуть працювати. Для нас є принциповою наша позиція щодо боротьби з корупцією, і Україна ніколи не зверне з цього шляху», – наголосив Єрмак.

Він також нагадав, що ще 29 жовтня до Верховної Ради було спрямовано законопроєкт, який має відновити довіру до конституційного судочинства в Україні.

«Президент і його команда, держава й державні органи продовжують боротьбу з корупцією і з тими, хто стоїть за всіма цими процесами в Україні. Ми перемогли під час прийняття земельної реформи, банківського закону і переможемо й цього разу», – заявив керівник Офісу глави держави.

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що «Велика сімка» готова допомогти Україні в подальшому просуванні на шляху реформ.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства», яким пропонує звільнити весь склад КС.

Конституційний Суд 27 жовтня за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та депгрупи “За майбутнє” скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону “Про запобігання корупції”. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Зі свого боку уряд 29 жовтня на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження, яке зобов’язало НАЗК відкрити реєстр декларацій. В ніч на 30 жовтня Нацагентство поновило доступ до реєстру.

Фото: Офіс Президента