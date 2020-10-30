Розпочалося позачергове засідання підгрупи ТКГ

Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване Українською делегацією, розпочалось.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

Як повідомлялося, у п'ятницю о 17:00 відбудеться позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі, ініційоване українською делегацією.

Сьогодні вночі, внаслідок прицільного обстрілу з боку окупаційних військ, загинуло двоє та було поранено ще двоє українських військовослужбовців.