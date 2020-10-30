«Отримав щасливий тест»: Тищенко одужав від COVID-19

Заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко повідомив, що одужав від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це Тищенко сказав у відеозверненні, опублікованому в Фейсбуці.

"Ще вчора отримав щасливий тест - я здоровий, сповнений сил і енергії", - поінформував депутат.

Тищенко також подякував усім за підтримку.

Як повідомляв Укрінформ, Тищенко 16 жовтня повідомив про те, що отримав позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19.

В Україні станом на 29 жовтня лабораторно підтверджено 370 417 випадків COVID-19, з них за добу - 7 342.