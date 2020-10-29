«Голос» вимагає провести розслідування через рішення КСУ про скасування е-декларацій

Народні депутати з фракції "Голос" наполягають на необхідності розслідування щодо рішення КСУ про визнання неконституційними окремих положень Закону "Про запобігання корупції" та кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Як заявляють у політсилі, відповідне звернення передано в Офіс Генерального прокурора, повідомляє Укрінформ.

"Партія “Голос” ініціює розслідування злочинного рішення суддів і вимагає повернути НАЗК повноваження перевіряти декларації чиновників. Рішення суддів Конституційного Суду щодо скасування е-декларування чиновниками містить ознаки злочину, оскільки судді трактували не лише ті статті законодавства, щодо яких було депутатське подання, та взяли на себе повноваження уряду і парламенту", – зазначається у повідомленні.

У "Голосі" вважають, що Конституційний Суд "знищує боротьбу з корупцією в Україні", тому його судді мають піти у відставку.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

НАЗК заявило, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох суддів ознаки декларування недостовірної інформації.

Водночас в Офісі Президента повідомили, що Глава держави використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил. Читайте також: Треба поважати рішення судів, але і суди мають поважати національні інтереси — Кулеба

У цьому зв'язку 29 жовтня Президент Володимир Зеленський оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни.

Крім того, 29 жовтня уряд ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК поновити доступ до декларацій посадовців.

Фото: пресслужба партії "Голос"