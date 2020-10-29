Зеленський подякував уряду за швидку реакцію на скасування е-декларацій

Президент України Володимир Зеленський подякував уряду, який оперативно ухвалив рішення, що відновлює доступ до реєстру декларацій чиновників.

Про це він сказав на початку засідання РНБО 29 жовтня, повідомляє Укрінформ.

"Хотів би відзначити вашу швидку реакцію. Хочу подякувати Кабміну, що ми могли одразу зібратися. Я вважаю, що рішення РНБО є правильним. Засідання РНБО було у розширеному складі, були присутні наші антикорупційні представники. Перший крок - це саме той крок, який ухвалив уряд своїм рішенням", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

НАЗК заявило, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох суддів ознаки декларування недостовірної інформації.

Водночас в Офісі Президента повідомили, що Глава держави використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

У цьому зв'язку 29 жовтня Президент Володимир Зеленський оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни.

Крім того, 29 жовтня уряд ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК поновити доступ до декларацій посадовців.