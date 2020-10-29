Президент ветував закон про е-комунікації

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради Закон «Про електронні комунікації».

Відповідна інформація зазначена в картці законопроєкту №3014.

У графі «Дати та стан проходження» вказано, що 29 жовтня документ повернуто з пропозиціями Президента, а також направлено на розгляд керівництва ВР і профільного комітету на розгляд комітету, яким є Комітет з питань цифрової трансформації.

Як повідомляє Укрінформ, Верховна Рада 30 вересня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 3014 «Про електронні комунікації» – «за» проголосували 260 народних депутатів. 13 жовтня Голова ВР Дмитро Разумков підписав цей документ і передав його на підпис Президенту.

Цей закон визначає особливості припинення діяльності постачальників електронних комунікаційних послуг, встановлює відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації й уточнює термінологію у сфері електронних комунікацій з урахуванням законодавства ЄС.