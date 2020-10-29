Подоляк: Президент має ряд інструментів, щоб повернути в нормальне русло ситуацію з КСУ

У Президента Володимира Зеленського є цілий ряд інструментів, які дозволять повернути у нормальне русло конфліктну ситуацію, створену останніми рішеннями Конституційного Суду.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі Укрінформу.

За його словами, «останні рішення Конституційного Суду, м'яко кажучи, дивують. Адже це не просто окремі виклики суспільному консенсусу в частині декларування доходів. Швидше, треба говорити про те, що Конституційний Суд вирішив самостійно переглянути новий суспільний договір в країні, який передбачає нульову терпимість до будь-яких непрозорих форматів у державному управлінні. І повернути нас до старих часів, коли топ-корупція домінувала у державі».

Безумовно, як зазначає радник голови ОП, «ніхто не очікував, що суд, який повинен бути своєрідним символом непорушності нової системи, раптом за лічені дні перетвориться на агресивного політичного гравця. Проте, у Президента Зеленського є цілий ряд інструментів, які дозволять конфліктну ситуацію повернути в нормальне русло».

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Серед них Подоляк назвав «спеціальне засідання РНБО, яке цілком може дати належну політико-правову оцінку позиції КС. З виробленням подальших рекомендацій всім органам виконавчої влади. Більш жорсткий інструмент - спеціальне засідання Верховної Ради, на якому потрібно буде заслухати суддів КС, щоб зрозуміти їх мотивацію...».

За словами Подоляка, ще вчора Зеленський «буквально зажадав від представників суду виразно пояснити, чим вони керувалися при прийнятті такого спірного рішення. Чому ці рішення, особливо в частині обов'язкового декларування доходів високопоставленими чиновниками, наносять суттєві удари по всій нашій антикорупційній архітектурі країни і ставлять нас в двозначне становище на міжнародній арені».

Від чіткої відповіді суддів КС залежить подальший розвиток подій: чи продовжиться ескалація чи криза буде розв'язана швидко і ефективно, зазначив радник глави ОП.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття КК передбачає відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення волі за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних даних у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня, о 19:00, Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) на виконання рішення Конституційного Суду закрило доступ до Реєстру декларацій. Після прийняття даного рішення в НАЗК заявили, що судді КС прийняли це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох суддів ознаки декларування недостовірної інформації.

Водночас в Офісі Президента повідомили, що Зеленський використовує своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити постійну і максимально ефективну роботу системи електронного декларування та неминучість відповідальності за умисне порушення цих правил.