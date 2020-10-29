Зеленський привітав Туреччину з 97-ю річницею заснування
Укрінформ
Турецька Республіка є стратегічним партнером України в питанні забезпечення миру, стабільності та безпеки у Чорноморському регіоні.
На цьому наголосив Президент Володимир Зеленській у вітанні з нагоди 97-річчя заснування Туреччини у Твіттер, повідомляє Укрінформ.
“Щиро вітаю Туреччину, стратегічного партнера України в питанні забезпечення миру, стабільності та безпеки у Чорноморському регіоні, з 97-ю річницею заснування. Бажаю шановному Президенту Реджепу Таїпу Ердогану та дружньому турецькому народу успіху та процвітання”, - підкреслив Зеленський.
Як відомо, 29 жовтня 1923 року відбулося проголошення Республіки Туреччина.
Фото: АА