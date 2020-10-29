Зеленський привітав Туреччину з 97-ю річницею заснування

Турецька Республіка є стратегічним партнером України в питанні забезпечення миру, стабільності та безпеки у Чорноморському регіоні.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленській у вітанні з нагоди 97-річчя заснування Туреччини у Твіттер, повідомляє Укрінформ.

“Щиро вітаю Туреччину, стратегічного партнера України в питанні забезпечення миру, стабільності та безпеки у Чорноморському регіоні, з 97-ю річницею заснування. Бажаю шановному Президенту Реджепу Таїпу Ердогану та дружньому турецькому народу успіху та процвітання”, - підкреслив Зеленський.

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Як відомо, 29 жовтня 1923 року відбулося проголошення Республіки Туреччина.

Фото: АА