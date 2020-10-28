Уряд розширив склад оргкомітету проєктів «Магніти України»

Уряд розширив склад оргкомітету проєктів «Магніти України»

Укрінформ
Уряд схвалив проєкт постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 року №149 «Про утворення Організаційного комітету з питань реалізації проєктів «Магніти України».

Таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив на своєму засіданні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається в пояснювальній записці, проєкт постанови розроблено з метою приведення у відповідність складу Організаційного комітету з питань реалізації проєкт «Магніти України» зі змінами складу уряду.

«Проєкт постанови передбачає розширення складу Оргкомітету шляхом залучення представників новосформованого посадового складу Кабінету Міністрів України», - йдеться в пояснювальній записці.

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Відтепер у складі Оргкомітету - міністр культури та інформаційної політики (співголова комітету), голова Державного агентства розвитку туризму – (заступник співголови оргкомітету).

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