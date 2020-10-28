Уряд розширив склад оргкомітету проєктів «Магніти України»
Укрінформ
Уряд схвалив проєкт постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 року №149 «Про утворення Організаційного комітету з питань реалізації проєктів «Магніти України».
Таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив на своєму засіданні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як зазначається в пояснювальній записці, проєкт постанови розроблено з метою приведення у відповідність складу Організаційного комітету з питань реалізації проєкт «Магніти України» зі змінами складу уряду.
«Проєкт постанови передбачає розширення складу Оргкомітету шляхом залучення представників новосформованого посадового складу Кабінету Міністрів України», - йдеться в пояснювальній записці.
Відтепер у складі Оргкомітету - міністр культури та інформаційної політики (співголова комітету), голова Державного агентства розвитку туризму – (заступник співголови оргкомітету).